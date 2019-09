"Avvertimento" a colpi di pistola a Messina, 24enne ferito a una coscia

"Avvertimento" a colpi di pistola a Messina, ieri sera qualche minuto prima della mezzanotte. Un killer ha esploso sette proiettili contro un cancello di via Bitonto, nel quartiere Bisconte. Una pallottola ha però raggiunto ad una coscia in giovane di 24 anni. Si tratta di Giuseppe Molonia, in atto agli arresti domiciliari. La vittima non è in pericolo di vita ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile.