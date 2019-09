Fallisce Thomas Cook, mezzo milioni turisti sono nel caos

Una storia gloriosa che sprofonda nel caos. Rischia di avere i contorni di un cupo presagio per il Regno Unito la bancarotta di Thomas Cook: il tour operator più antico del mondo, collassato dopo il fallimento dell'ultimo tentativo di salvataggio in extremis col conseguente stop con effetto immediato di tutte le attività e l'inizio dell'incubo per quasi 600.000 turisti, bloccati nei loro paradisi di vacanza. Un incubo a cui il governo britannico ha risposto con l'annuncio del via a un ponte aereo d'emergenza riservato ai 150.000 coinvolti.