Siracusa, delegato Coni: "Troppo alti i costi degli impianti sportivi"

Il delegato territoriale del Coni di Siracusa, Liddo Schiavo, ha incontrato il neo assessore comunale allo sport, Andrea Buccheri, al quale ha manifestato il grave disagio in cui versa lo sport siracusano, a seguito del notevole aumento delle tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali. Schiavo ha ribadito la sua preoccupazione segnalando come, nell’ultimo decennio, circa il quaranta per cento delle Associazioni Sportive Dilettantistiche della città abbia cessato la propria attività e come per le famiglie sia sempre più difficile sostenere le attività motorie dei propri figli. L’assessore Buccheri si è mostrato sensibile a quanto indicato dal delegato CONI provinciale e si è impegnato a proporre alcune nuove misure ed accorgimenti utili a migliorare l’attuale stato di sofferenza, nel rispetto delle istanze avanzate dal mondo dello sport, ma anche delle pressanti raccomandazioni della Magistratura Contabile, che richiede situazione di equilibrio per la gestione degli impianti sportivi municipali.