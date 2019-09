Taglio dei parlamentari e legge elettorale, è scontro tra governo e Lega

L'Aula della Camera comincerà l'esame della proposta di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari il 7 ottobre. E' la quarta ed ultima lettura del testo. "Questo governo taglia le poltrone, alla faccia di chi ha fatto cadere il precedente per non tagliare i parlamentari", commenta Di Maio che lancia una sfida: "Vedremo chi avrà il coraggio di non votare" il provvedimento. Delrio assicura l'appoggio del Pd: "Noi siamo persone serie e di parola". I consigli regionali di Veneto, Lombardia e Sardegna votano intanto il sì alla richiesta di referendum abrogativo, lanciato dalla Lega, della quota proporzionale nel sistema elettorale.