Usa, Trump respinge le accuse: "Contro di me solo una grande bufala"

"Solo una grande bufala": così Trump ha commentato le accuse contro di lui in merito alla telefonata con Zelensky che gli è costata un'inchiesta formale per impeachment, provando a ribaltare le accuse: "Chiedo trasparenza ai democratici che sono andati in Ucraina e hanno tentato di costringere il nuovo presidente a fare le cose che volevano sotto forma di minaccia politica". E il presidente ucraino lo difende: "Nessuno ha fatto pressioni su di me" per indagare su Biden. Il capo dell'intelligence americana Maguire minaccia intanto di dimettersi se Trump dovesse bloccare la sua testimonianza in Congresso prevista per oggi.