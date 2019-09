Il Trapani fa poker a La Spezia: a fine gara i padroni di casa contestati dai tifosi

Un sorprendente Trapani sbanca in Liguria andando a vincere sul campo dello Spezia per 2 - 4. I granata siciliani in vantaggio al 19' del primo tempo con Nzola, raddoppio di Luperini al 34'. Al 39' riapre la partita Ragusa ma al 41' Pettinari segna il terzo gol per il Trapani. Nella ripresa, al 15' ancora a segno il Trapani con Pettinari. Al 34' Spezia a segno con Bartolomei.

Per gli uomini di Baldini è la prima vittoria di quesya stagione in serie B. Un successo che mette a riparo la panchina del tecnico.Al termine della partita momenti di tensione all'esterno del Picco per la rabbia dei tifosi aquilotti. Il direttore generale dello Spezia Guido Angelozzi ha poi parlato con i tifosi.