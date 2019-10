Lutto nel turismo siciliano, è morto a Milano Antonio Mangia

È morto la notte scorsa a Milano, dove era ricoverato da tempo, Antonio Mangia, imprenditore siciliano del settore turistico, presidente della Aeroviaggi, società con sede a Palermo e primo tour operator per posti letto (quasi diecimila) tra Sicilia e Sardegna distribuiti su 15 strutture. Tra queste: Brucoli (ex Valtur), Sciaccamare, Pollina resort, Himera Beach di Cefalù e il Marmorata di Santa Teresa di Gallura. Mangia, che era nato a Geraci Siculo (Pa), aveva 78 anni. "Un imprenditore illuminato al quale la città di Sciacca deve dire grazie", dice il sindaco Francesca Valenti. "Mangia ha portato a Sciacca e in tanti altri luoghi dove ha investito, serietà, ricchezza, sviluppo e lavoro. - prosegue - Con lui, il turismo a Sciacca ha fatto un salto di qualità, avendo avuto la straordinaria capacità di attrarre un nuovo flusso turistico che con gli anni si è incrementato ed è diventato continuo: una certezza".