Un milione e mezzo dalla Regione per la messa in sicurezza la Riserva di Pantalica

Interventi per un milione e mezzo di euro per mettere in sicurezza e ripristinare le condizioni di fruibilità della riserva naturale orientata Pantalica e Valle dell'Anapo. Previsti interventi di pulizia dell'asta fluviale dell'Anapo, potature sulla vegetazione esistente ed eliminazione di piante a rischio di crollo già in corso di esecuzione ad opera degli operai forestali. Inoltre sarà ricostituito il fondo della ex strada ferrata, le staccionate divelte o ammalorate, la segnaletica dei sentieri, le aree attrezzate. "L'intervento di ripristino della Riserva, straordinario patrimonio ambientale, iscritto nel registro dei beni patrimonio dell'umanità, rappresenta un'ulteriore tappa nel cammino messo a punto dal Governo Musumeci, per la valorizzazione dei beni ambientali e culturali in Sicilia, che deve passare anche per la messa in sicurezza del territorio, attraverso puntuali interventi di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico" ha commentato l'assessore regionale all'agricoltura Edy Bandiera.