Incidente al porto di Riposto, cade nei frangiflutti: soccorso

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Catania allertata nel pomeriggio di oggi 27 ottobre per un intervento di soccorso ad una persona caduta nella zona del porto di Riposto in corrispondenza dai blocchi frangiflutti in cemento.

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto ed il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Catania che hanno soccorso il malcapitato con tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviali e consegnato al personale medico del 118.

L'uomo ha riportato ferite varie e fratture, ma, fortunatamente soccorso in tempo, è fuori pericolo.