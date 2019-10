Tremestieri Etneo, crolla intonaco soffitto della scuola

Parte dell'intonaco e di mattoni forati si è staccate la notte scorsa nella classe di una seconda elementare della scuola Settebello nord, succursale della Madre Teresa di Calcutta di Tremestieri Etneo, nel Catanese. Il crollo potrebbe essere dovuto a infiltrazioni d'acqua causate dai temporali dei giorni scorsi. Il Comune ha attivato le verifiche del caso e intanto ha disposto la chiusura del plesso per motivi di sicurezza. Gli alunni saranno temporaneamente ospitati in altre strutture. Su Facebook la paura e la preoccupazione di un genitore che, postando la foto dell'accaduto, scrive: "Siamo in guerra. Si è sfiorata la tragedia, solo per puro caso l'aula era vuota. Diranno non si poteva prevedere, e no!".