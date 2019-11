Sbarca in Cina la prima collezione di arance rosse di Sicilia

Dall'Italia alla Cina viene presentata a Shanghai la prima collezione completa di arance rosse prodotte in Sicilia da Oranfrizer, pioniera di questo mercato che nel 2019 ha esportato via nave nel Paese asiatico tre containers di agrumi con 60 tonnellate esaurite in pochi giorni. Nel 2020 saranno disponibili 500 tonnellate di arance rosse in più per l'esportazione con la raccolta che inizia a dicembre, aprendo così una nuova stagione nel segno dell'internazionalità. In programma ci sono diversi incontri destinati a contribuire ad ampliare l'export in Asia. Il primo appuntamento è l'FHC China dal 12 al 14 novembre a Shanghai, importante crocevia per gli specialisti del Food and Beverage con oltre 120 mila operatori alla ricerca di novità. Tarocco Ippolito, Tarocco Sciara, Tarocco Meli e Tarocco Sant'Alfio sono le diverse arance rosse che maturano nella piana dell'Etna da dicembre a maggio protagoniste dell'evento cinese dove è possibile scoprirne le peculiarità. Sono i frutti dell'arte praticata in Sicilia da Oranfrizer da oltre 50 anni, prezioso patrimonio naturale del territorio che, grazie all'innovazione e all'evoluzione commerciale, raggiungerà nel 2020 nuovi mercati oltre i confini d'Europa. L'FHC China è uno dei nuovi passi in avanti in Asia per Oranfrizer, l'impresa italiana rappresentante il progetto internazionale del Centro Servizi Ortofrutticoli "The European Art of Taste", nato per valorizzare e potenziare in Asia la conoscenza e la performance di un patrimonio che solo l'Italia può vantare.