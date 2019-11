Internazionali femminili di tennis a Solarino, sconfitta in 3 set Tatiana Pieri

Con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 Klincov ha portato a casa una vittoria meritata ma sudata, eliminando l'azzurra testa di serie della prima settimana di Internazionali a Solarino.

A Solarino era presente ed ha premiato la tennista vincente, il vice presidente Fit Sicilia Claudio Drago: "Complimenti alle giocatrici perché é stato in incontro sofferto per entrambe, poi all'organizzazione che dimostra sempre di sapere gestire incontri e manifestazioni così importanti. Porto i saluti del presidente Palpacelli e del Consiglio regionale e naturalmente complimenti alla nostra Tatiana Pieri perché ha giocato un'ottima finale e a Bojana Klincov perché ha gestito bene l'incontro".

L'ITF di Solarino non si ferma ma continua allo Zaiera Tennis Resort, dove i campi in carpet sono nuovamente impegnati a pieno regime per l'apertura delle qualificazioni del G&V Hospital Cup, secondo ed ultimo torneo da 15 mila dollari previsto per il mese di Novembre. "Ringrazio lo staff, gli arbitri e gli ufficiali di gara senza cui sarebbe difficile organizzare tutto questo - ha evidenziato l'organizzatore della manifestazione Renato Morabito - gli Internazionali di Solarino continuano ogni giorno, con gare tutte sempre ad ingresso libero, fino al 1° dicembre".