Camionista modicano morì in incidente stradale, udienza il 9 giugno

Udienza preliminare per l’incidente stradale che causò la morte del 45enne autotrasportatore modicano Daniele Caschetto. Il sinistro fatale si verificò il 23 dicembre 2021 sulla statale 194. La procura di Ragusa ha chiesto il rinvio a giudizio per il 23enne automobilista di Modica, coinvolto nell’incidente stradale tra mezzi pesanti, costato la vita a Caschetto. Il magistrato ha fissato al 9 giugno l’udienza preliminare.

Uno dei veicoli invase la corsia opposta, andando a collidere e danneggiando la ruota anteriore destra, dell’autoarticolato condotto da Caschetto, che, a causa dell’impatto, perse il controllo del suo mezzo pesante, invadendo a sua volta la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con un altro autoarticolato condotto da un 40enne di di Motta Sant’Anastasia. Quest’ultimo rimase ferito come l’altro automobilista.

I familiari di Caschetto - che ha lasciato la moglie e due figli - sono patrocinati dallo studio legale Studio3A-Valore S.p.A. e, per la parte penale, dall’avvoicato Alfredo Vinciguerra del foro di Ragusa,