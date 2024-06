Coltivava marijuana e pure spacciava, arrestato un 50enne a Priolo

Nell’ambito della quotidiana azione di contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, condotta dagli uffici operativi della Polizia di Stato di Siracusa e dei Commissariati della provincia, agenti del Commissariato di Priolo Gargallo hanno arrestato un uomo di 50 anni per il reato di detenzione ai fini dello spaccio e di coltivazione di sostanze stupefacenti.

In specie, gli investigatori diretti dal dirigente del Commissariato Vanessa Sulfaro, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, hanno effettuato una perquisizione in una casa sita in un terreno in contrada Mostringiano, ove l’arrestato è domiciliato, che consentiva di rinvenire e sequestrare 40 piante di marijuana, per un totale di 9 chilogrammi, ed ulteriori 246 grammi della stessa sostanza stupefacente conservati in due barattoli.

Dopo le incombenze di legge, e su di sposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’arrestato è stato posto ai domiciliari.