Scontro frontale sulla Rosolini-Modica: tre persone in ospedale

E' di tre feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di ieri sulla Rosolini-Ispica. Per cause da accertare si sono scontrati frontalmente un autocarro Fiat Dobiò e una Fiat Punto. Alla guida del furgone, diretto verso Rosolini, era il modicano G.A., 59 anni, mentre a bordo dell’utilitaria erano due rosolinesi, F. C, 67 anni, e la moglie R. B, 66 anni, che viaggiavano in direzione di Modica. I tre sono stati trasferiti in ospedale. Sul posto, le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Noto e la Polizia locale di Rosolini.