Europee, camper della Libertà di Cateno De Luca domani nel Trapanese

La Festa della Repubblica del 2 giugno sarà occasione per il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca di visitare altri comuni siciliani e illustrare il progetto della lista Libertà. La giornata inizierà con la colazione a Calatafimi alle 8,30. Subito dopo, il federatore della lista Libertà si sposterà alle 10.30 ad Erice dove è atteso per un incontro presso la sede delle Associazioni Humanitas e Angeli del Soccorso. Incontrerà altre associazioni alle 11,30 a Laguna Stagnone e alle 12.30 ascolterà le istanze dei salinari al museo del sale di Mozia. Si sposterà a bordo del camper della Libertà a Paceco dove intorno alle 15 è previsto un incontro presso la Cantina Sociale Terre di Giafar, confiscata alla mafia e a seguire sarà alle 15.45 a Paceco al comitato di presso Madeleine cafè, piazza Vittorio Emanuele, 33. Appuntamento alle 17 a Salemi con un comizio in Piazza Padre Pio con la candidata Sindaco Giusy Spagnolo.

Scadenzati a poche ore di distanza uno dall’altro, seguiranno alle 18 un comizio a Castelvetrano in Piazza Matteotti. Alle 19.30 a Mazara, il comizio si terrà a Piazza Mokarta, infine alle 21 a Marsala in Piazza Loggia. Chiuderà la giornata alle 23 a Petrosino al lido Rina rossa.