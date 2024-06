In piazza ad Agrigento per la crisi idrica, l'arcivescovo: l'acqua è vita

"L'acqua e' vita, serve per le utenze domestiche, l'agricoltura e le attivita' commerciali. E' una catena". Lo ha detto l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, in occasione della manifestazione contro la crisi idrica. Il corteo, organizzato sui social, ha avuto numerose adesioni da sindacati e cittadini. Damiano aggiunge: "San Francesco di Assisi la chiamava sorella acqua, per noi rischia di essere l'oro blu". Fra gli organizzatori del corteo Alfonso Cartanillica, amministratore della pagina Facebook Satira agrigentina. "Consegneremo al sindaco di Agrigento - dice - un documento in quanto principale azionista dell'assemblea dei sindaci di Aica. Chiederemo conto della perdita del finanziamento della rete idrica e del mancato inserimento in bolletta del bonus idrico a favore delle famiglie indigenti".

(foto agrigentonotizie)