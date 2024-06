Europee, Carlo Calenda domani a Catania e lunedì a Palermo

Domani e lunedì 3 giugno Carlo Calenda sarà in Sicilia. Lo riporta una nota. Domenica 2 giugno a Catania, alle 17.30, il segretario di Azione incontrerà Stefano De Luca, presidente nazionale del Partito Liberale Italiano ed Enzo Palumbo, presidente nazionale di Democrazia Liberale, per un confronto sulle prospettive politiche. L'evento, moderato da Alberto Marchetti, vice segretario nazionale di Democrazia Liberale, si terrà a Villa Manganelli (Corso Italia, 45). Lunedì 3 giugno, a Palermo, alle 10.30, Calenda terrà una conferenza stampa assieme ai candidati di Azione al Grand Hotel Piazza Borsa (via dei Cartari, 18).