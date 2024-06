Modica Calcio, gara di andata della semifinale nazionale play off di Eccellenza: prima sfida con l'Aurora Alto Casertano

Per il Modica inizia domani, domenica 2 giugno, la fase nazionale dei play off di Eccellenza. A Venafro, in provincia di Isernia, i rossoblù affronteranno l'Aurora Alto Casertano, formazione che si è regalata il secondo posto nel suo girone di Eccellenza. Un cammino formato da 23 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, sicuramente numeri da grande squadra. La sfida inizia questa domenica e si chiuderà a Modica per la formula che prevede andata e ritorno con i rossoblù che non vogliono far conti a prescindere dalla possibilità di giocarsi il tutto per tutto in casa.

“Abbiamo lavorato con il nostro staff per avere quante più informazioni possibili sul nostro prossimo avversario - dichiara il mister rossoblù Alessandro Settineri - Il fatto che stiamo affrontando una squadra di una regione diversa penso debba essere un incentivo a curare tutto nel minimo dettaglio e con il massimo impegno. Il calcio ha una costante che è quella dell’incertezza per cui dobbiamo solo pensare a fare bene noi, nel pieno rispetto dell’avversario, continuando a mettere in mostra quella che è la nostra identità avuta fino ad oggi. Queste sono partite che tutti vorrebbero giocare e questi 180’ ce li dovremo godere al massimo perchè ce lo siamo meritati tutti”.

Questi i convocati per la semifinale di andata dei play off nazionali di Eccellenza allo stadio Marchese Del Prete di Venafro con inizio alle 16:

Portieri: Marino, Trovato N.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Parisi, Trovato M., Vindigni

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cavallo, Incatasciato, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Famà, Savasta, Yu Suwa

Sarà il signor Roberto Rago della sezione di Moliterno (Potenza) ad arbitrare la gara. Primo assistente, il signor Francesco Foglietta, della sezione di Foligno (Perugia); secondo assistente, Savino Sciotti della sezione di Bologna.