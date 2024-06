Ragazzo di 19 anni trovato cadavere a Messina: aveva un proiettile al collo

Il cadavere di un ragazzo, e' stato trovato in via Michelangelo Rizzo, una stradina del rione Giostra, a Messina. Sarebbe stato freddato da un solo colpo di arma da fuoco che non gli avrebbe lasciato scampo. Sul grave fatto indaga la Squadra Mobile. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Aveva 19 anni il giovane trovato cadavere questa notte a Messina. Ancora molto frammentaria la ricostruzione di quanto accaduto, potrebbe trattarsi di un omicidio ma non sono escluse altre ipotesi compreso un gesto volontario, le indagini sono a tutto campo. Sono in corso indagini della Squadra mobile che al momento sta vagliando tutte le ipotesi.

La vittima si chiamava Michele Lanfranchi. Aveva un foro di proiettile vicino al collo.