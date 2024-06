Elezioni a Pachino, sorteggiati gli spazi dei comizi di chiusura

Sorteggiati a Pachino gli spazi per i comizi finali di chiusura in vista delle amministrative dell'8 e 9 giugno. Venerdì ci sarà il silenzio elettorale, quindi l'ultimo appello al voto verrà fatto ag nella serata di giovedì6 giugno. A aprire in piazza Vittorio Emanuele a Pachino, sarà il candidato a sindaco, Peppe Gambuzza. Parlerà dalle 17 alle 17,45. Subito a seguire (alle 18) toccherà a Sebastiano Fortunato ed alla sua squadra chelo sostiene. Anche per lui 45 minuti a disposizione. Alle 19 sarà la volta di Emiliano Ricupero. Poi a partire dalle 20 sarà la volta di Barbara Fronterrè. A chiudere i comizi (ore 21)sarà il candidato sindaco, Giordano Di Raimondo Metallo.