Palermo Calcio, l'ex Simone Barone: "L'anno prossimo sarà quello giusto per i rosanero"

"Sono molto legato a Palermo. Dopo Parma, città in cui sono nato, è la mia seconda casa". Lo ha detto il campione del mondo 2006 Simone Barone, a margine della Mediolanum Padel Cup in corso al Country Time Club di Mondello, dove si è esibito in un match amichevole insieme a Marco Amelia, Stefano Fiore e Vincent Candela. "Qui ho fatto due stagioni incredibili in Serie A, di cui una con piazzamento in Europa. Poi sono stato convocato per i Mondiali insieme ad altri quattro compagni di squadra (Luca Toni, Cristian Zaccardo, Andrea Barzagli e Fabio Grosso, ndr). Sono legato a Palermo e tifo Palermo, e mi auguro che torni presto in Serie A: lo merità la città, le persone, che hanno un calore e un tifo incredibile. L'augurio è che possa tornare dove merita, cioè in Serie A. Quest'anno avevano una buona squadra e hanno fatto molto bene, conosco il progetto e conosco la proprietà, persone molto serie con le idee chiare e credo che il prossimo anno sarà l'anno del Palermo".