Play off di Eccellenza, semifinale nazionale di andata: il Modica corsaro a Venafro, match winner Palmisano

Il Modica si aggiudica la semifinale nazionale di andata dei play off di Eccellenza battendo 1 a 0 l’Aurora Alto Casertano allo stadio Marchese Del Prete di Venafro. Match winner, al 50’, Palmisano che, di testa, mette in rete un assist perfetto di Palermo. Il Modica insiste e tre minuti dopo è Savasta ad incornare su cross dalla sinistra di Cacciola servito da un’apertura di Strano: la palla si stampa sulla traversa a portiere battuto. Domenica prossima, al Vincenzo Barone di Modica, la gara di ritorno con i rossoblù che possono sfruttare il gol segnato sul campo dell’Aurora. Anche a Venafro, folta rappresentanza di tifosi modicani.

In caso di passaggio del turno, il Modica dovrà affrontare il Pompei che ha pareggiato ( 1 a 1) sul campo del Pro Favara.