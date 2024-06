Beach soccer, dal 27 al 30 giugno a Messina si gioca la finale di Coppa Italia

La Sicilia si conferma protagonista del grande Beach Soccer della FIGC- Lega Nazionale Dilettanti. Dal 27 al 30 giugno, l'Arena Beach Stadium sulla spiaggia di Capo Peloro a Punta Faro, Messina, ospiterà anche la tanto attesa finale di Coppa Italia della Serie A Puntocuore.

La presentazione ufficiale dell'evento si è tenuta a Palazzo Zanca. Tra i partecipanti: il sindaco di Messina Federico Basile, l'assessore comunale allo Sport e ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro, il presidente del Comitato Regionale FIGC-LND della Sicilia Sandro Morgana, il componente del Dipartimento Beach Soccer Fabio Nicosia, e Giuseppe Bosco della Consulta Nazionale per la Regione Sicilia. Patrocinato dal Comune di Messina e promosso dal Dipartimento Beach Soccer della LND, l'evento non sarà solo una celebrazione dello sport, ma anche un'occasione per la comunità locale e i turisti di vivere un'esperienza unica.

Durante la conferenza stampa, il sindaco Basile ha sottolineato:

"Un evento sportivo di grande spessore che la Città di Messina si prepara a ospitare ma non solo sport, parallelamente allo sport la manifestazione intende coniugare un insieme di elementi, grazie alla sinergia tra i vari attori coinvolti, per preparare al meglio l'Arena Beach Stadium, una dei luoghi più suggestivi della Città affinché la cittadinanza e non solo, ma anche i turisti presenti a Messina possano fruire delle varie iniziative collaterali. Siamo sempre ben lieti di condividere e supportare questi eventi per dare lustro alla Città di Messina".

"Accogliamo con entusiasmo questa finale di Coppa Italia in uno dei tratti più belli del nostro mare. Un evento - ha aggiunto l'assessore Finocchiaro - che aprirà nel migliore dei modi l'imminente stagione estiva ricca di eventi in programma a Messina che coniugano sport e promozione del territorio. Il torneo sarà occasione per la Città di essere importante vetrina, in linea con il nostro obiettivo di promuovere il brand Messina per richiamare un numeroso pubblico di messinesi e turisti per fruire di competizioni sportive unitamente a quei momenti che ruotano attorno allo sport quali l'aggregazione, la socialità, la convivialità per una Messina sempre più inclusiva".

Anche il presidente Morgana ha espresso il suo apprezzamento per l'impegno della LND e del Dipartimento Beach Soccer nella promozione della disciplina: "non posso non sottolineare come l'impegno della L.N.D. e del Dipartimento del Beach Soccer nella promozione di detta attività sia veramente importante per lo sviluppo di tutta l'attività Dilettantistica. Vorrei rivolgere un ringraziamento al Presidente della L.N.D. Giancarlo Abete - ha detto Morgana - che insieme al coordinamento del Dipartimento del Beach Soccer hanno individuato nella Città di Messina il luogo per la realizzazione dell'Evento ed al Sindaco Basile che ha accolto il nostro progetto e ci ospita in questa meravigliosa città". Dal 20 al 30 giugno, il Beach Soccer Village trasformerà l'area di 3.347 mq in una vivace arena di sport e spettacolo. I visitatori potranno godere di street food, showcooking, concerti di musica dal vivo, contest di djset, laboratori per bambini e molto altro.

L'Area Street Food & Beverage di Etnazar offrirà delizie siciliane come panelle palermitane, cuoppo di pesce e il famoso cannolo gelato. Il "Beach Soccer Lab" ospiterà laboratori dedicati ai bambini, alle famiglie e ai ragazzi, con focus su scienza, arte, sport e sani stili di vita. Inoltre, dal 26 al 30 giugno, si terranno show cooking con l'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticcieri di Messina, coordinati da Teresa Impollonia e Sabrina Assenzio .

Quattordici squadre da tutta Italia, tra cui Farmaé Viareggio, Alsalab Napoli, Lenergy Pisa, Catania BS, Catania FC, Vastese, Icierre Lamezia Terme, Bologna, FVG Beach Soccer, Roma, Seatram Chiavari, Genova BS, Milano e Happy Car Sanbenedettese, si contenderanno il trofeo. Le partite si giocheranno con la formula dell'eliminazione diretta dagli ottavi fino alla finale, trasmessa in diretta su DAZN. Con oltre 450 atleti attesi, l'evento sta già registrando il tutto esaurito nelle strutture ricettive della città. Il torneo rappresenta un'opportunità per scoprire Messina e il suo territorio, contribuendo a promuovere il turismo locale.