Equitazione, il siracusano Fabio D’Aquila è campione regionale di salto ostacoli. Argento per Andrea Rotondo

È Fabio D’Aquila il campione regionale assoluto siciliano 2024 di salto ostacoli. Il cavaliere siracusano, infatti, ha ottenuto il titolo ieri negli impianti dell’Adim di Agusta al termine della competizione organizzata dal comitato regionale Fise Sicilia. Evento che ha visto in gara complessivamente e per le altre gare del palinsesto oltre 370 binomi provenienti da tutta l’isola.

D’Aquila, tesserato per Equitazione Siracusana Ssd, in sella a Chaquano Ps non ha avuto bisogno di partecipare al barrage finale, in quanto unico dei 28 binomi in gara a riuscire a chiudere l’intero campionato senza errori.

È stato necessario un barrage a sette, invece, per l’assegnazione delle altre due medaglie d’argento e di bronzo. Un barrage mozzafiato tra sette binomi che nelle prime tre prove avevano, invece, accumulato 4 penalità. Ad avere la meglio nel percorso di spareggio è stato il cavaliere siracusano Andrea Rotondo (Equitation La Contea di Modica), in sella a Infinity in grado di mettere a segno un percorso netto nel barrage con il miglior tempo di 32”09: risultato che ha consegnato a Rotondo la medaglia d’argento.

Bronzo al collo per Diego Cuzzocrea (La Cuadra Ssd) in sella a Messhargos. Il cavaliere catanese è riuscito a mettere a segno un percorso senza errori nel barrage e fermare il tempo a 34”86. Dal quarto all’ottavo posto, tutti in barrage per le medaglie d’argento e di bronzo, si sono classificati nell’ordine: Giovanni D’Angelo (C.E. Ortoliuzzo) su Armageddon (0; 34”88); Gaetano Di Bella (Passitti) su Gijscord (0; 35”30); Renato Agosta (C.I. Cardinale) su Caipirinha vd Tichelrij Z (0; 35”71); Andrea Vitale (Jumping Villa Albanese) su Karat vd Noordheuvel (0; 36”90) e Elisabetta Vacirca (C.I. Valverde) su This Kings Night Zk Z (4; 38”41).