Siracusa, mercoledì 5 cerimonia 210° annuale di fondazione dei Carabinieri

Mercoledì 5 giugno 2024, alle ore 19,00, all’Anfiteatro Romano del Parco Archeologico di Siracusa, avrà luogo la cerimonia del 210° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

L’evento si terrà con una solenne cerimonia, alla presenza di una rappresentanza di militari in servizio, quale momento di celebrazione dei sentimenti e valori che ispirano l’operato quotidiano dei Carabinieri, di commemorazione dei caduti in servizio e di premiazione dei militari distintisi nell’espletamento di attività istituzionali.

Si darà lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell'Ordine del giorno del Comandante Generale dell'Arma.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Barecchia e le altre autorità presenti consegneranno alcuni riconoscimenti ai Carabinieri che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio.