Europee, domani a Noto Maria Elena Boschi per 'Stati Uniti d'Europa'

“In questa ultima settimana di campagna elettorale per le elezioni del Parlamento Europeo che si terranno nei giorni 8 e 9 giugno, la provincia di Siracusa ha una nuova occasione di incontro con i candidati della lista “Stati Uniti di Europa” Valentina Falletta e Fabrizio Micari, acompagnati, per l'occasione, da un ospite di eccezione, l'Onorevole Maria Elena Boschi.-

Martedì 4 giugno, alle ore 20,30 a Noto, presso la ex Cantina Sperimentale nel Largo Pantheon, interverranno anche il Vice Sindaco di Noto, Salvo Veneziano, il capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati On. Davide Faraone, il componente dell'esecutivo Regionale Giancarlo Garozzo ed il Presidente di Zona Enzo Toro. Un momento di approfondimento che mira alla sensibilizzazione sull'importanza dell'espressione di voto per una competizione elettorale che può essere inserita tra quelle, purtroppo, con minor affluenza degli elettori, ed all'esposizione dei punti chiave del programma elettorale, fondamentali per il futuro del Nostro Paese“. La notizia è stata diffusa da Alessandra Furnari, presidente provinciale di Italia Viva a Siracusa.