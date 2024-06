Palermo, in negozio aveva 9 panetti di hashish e 3600 capi contraffatti

Un chilo e mezzo di droga e oltre 3600 capi di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza in un negozio del centro di Partinico, nel Palermitano, noto per la vendita di brand di alta moda. Il titolare del negozio non è stato in grado di esibire le fatture di acquisto della merce esposta, oltre 3600 capi di abbigliamento presumibilmente contraffatti. I finanzieri inoltre, durante l'ispezione di un controsoffitto, hanno trovato 9 panetti di hashish, pari a circa 1,5 chili, e un involucro di plastica contenente 68,5 grammi di cocaina. Il titolare del negozio è stato segnalato per ricettazione e per il commercio di prodotti recanti segni falsi e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.