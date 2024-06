A Gela Caltaqua conferma la distribuzione idrica ogni tre giorni

I tecnici di Caltaqua sono al lavoro "per riuscire a risolvere nel più breve tempo possibile le criticità nella distribuzione nel territorio di Gela segnalate nel corso del fine settimana e che hanno interessato alcune circoscritte zone". E' quanto si apprende in una nota di Caltaqua che evidenzia come "tali criticità sono da ricondurre alla necessità - tempestivamente segnalata nei giorni scorsi - di aver dovuto effettuare manovre tecniche al fine di rimodulare la turnazione della distribuzione a causa delle minori forniture in ingresso determinate, su indicazione della cabina di regia regionale che monitora l'emergenza, dal perdurare della grave crisi idrica. Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, conferma che non essendo intervenute sostanziali modifiche al quadro generale di riferimento al momento la distribuzione programmata nel territorio del comune di Gela avviene ogni tre giorni".