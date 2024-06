L'Enna Calcio affida la prima squadra al tecnico Giuseppe Pagana per la stagione 24 -25

L'Enna Calcio ha affidato la guida tecnica per la stagione 2024/25 a Giuseppe Pagana. Nato a Troina, il nuovo allenatore gialloverde che compirà 47 anni il prossimo 8 giugno, arriva dall'esperienza al Rotonda nel girone H di Serie D. In precedenza, proprio a Troina nella stagione 2017/18 sfiorò la Serie C, persa soltanto nello spareggio finale contro la Vibonese, poi esperienze importanti ad Acireale, Paternò e Siracusa in Serie C. "Siamo soddisfatti dell'arrivo di Pagana - la nota della società - perché in sinergia con il ds Restuccia abbiamo ritenuto fosse il profilo migliore per il nostro progetto futuro. Un tecnico preparato a cui auguriamo un grosso in bocca al lupo".