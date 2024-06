Europee, tour de force per Cateno De Luca (Libertà): da Gela a Floridia

Europee, domani 5 giugno il tour della Libertà tra Gela, Scoglitti, Vittoria, Floridia e Siracusa Ultimi appuntamenti prima del voto dell’8 e 9 giugno per il leader di Sud chiama Nord e federatore della Lista Libertà Cateno De Luca. Domani, mercoledì 5 giugno comincerà la giornata a Gela. Appuntamento alle 8.30 all’Habana cafè, via Palazzi 155 per un incontro con stampa e sostenitori. Il Camper della Libertà si sposterà alle 9.30 a Scoglitti per incontrare i pescatori. Il tour proseguirà in direzione Vittoria dove alle 10.30 è in programma una visita al mercato ortofrutticolo e a seguire presso le aziende del territorio Intorno alle 17.30 arriverà a Floridia dove è stato organizzato un incontro presso Angelo Guardo Store in via Archimede 329. Alle 19.30 De Luca arriverà a Siracusa dove terrà un comizio in Piazza Pancali, Largo XXV Luglio. La giornata si concluderà a Riposto con un incontro preso Vico Astemio, via Camillo Benso Conte di Cavour, 34.