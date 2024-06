Modica, in funzione la seconda Tac all'ospedale Maggiore "Nino Baglieri"

“La seconda TAC è finalmente attiva. Adesso l’Ospedale di Modica è l’unico in provincia ad avere due apparecchiature TAC di ultima generazione perfettamente funzionanti”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate commenta la conclusione dell’iter burocratico con consegna di Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) ai Vigili del Fuoco da parte del Servizio Tecnico aziendale che rende da oggi fruibile il macchinario in dotazione al reparto del Pronto Soccorso: “Ci sono stati dei ritardi nell’attivazione – commenta l’Onorevole Abbate – poiché è stato necessario rimodernare tutto l’impianto antincendio dell’intero reparto e non solo. E’ evidente che i benefici di una seconda apparecchiatura saranno enormi, a cominciare dallo smaltimento delle lunghe liste d’attesa che si sono formate ma anche nell’affrontare casi di emergenza/urgenza. E’ sotto gli occhi di tutti come l’Ospedale Nino Baglieri stia crescendo sempre di più negli ultimi anni sia come dotazione tecnica che come organico. In particolare nel nosocomio modicano lavorano delle vere e proprie eccellenze della medicina siciliana che meritano di essere valorizzate e che lo rendono un polo di eccellenza nel panorama regionale. L’obiettivo su cui stiamo lavorando è proprio questo: incrementare l’organico, medico e non, per offrire un servizio all’avanguardia ai pazienti”.