Pretende soldi e al rifiuto della madre l'aggredisce, arrestato a Cosenza

Avrebbe preteso dalla madre dei soldi per estinguere un piccolo debito personale che aveva contratto in precedenza ma al rifiuto della donna l'ha aggredita.

E' successo a Corigliano Rossano, nella zona dello scalo di Corigliano, dove i carabinieri hanno arrestato un diciannovenne con l'accusa di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Corigliano Scalo, supportati dai colleghi della Sezione radiomobile del Reparto territoriale di Corigliano Rossano e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, la situazione di tensione venutasi a creare tra mafìdre e figlio conviventi per una serie di ripetuti episodi di violenza nella tarda serata di ieri è sfociata in un'ennesima aggressione dopo che la donna non ha aderito alla richiesta di concedere al figlio la somma di denaro.

I carabinieri, intervenuti a seguito di una richiesta giunta al 112 da parte di alcuni vicini, hanno ricostruito il quadro della situazione e raccolto tutti gli elementi indiziari necessari ad adottare il provedimento di arresto in flagranza.

Il diciannovenne è stata portato nel carcere di Castrovillari.