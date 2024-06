Comune di Catania, bando per 108 assunzioni a tempo determinato

L'amministrazione comunale di Catania ha indetto due bandi di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a 30 ore a tempo indeterminato, di 80 unità di "agente di Polizia municipale" e 28 unità di "Istruttore tecnico".

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà pervenire unicamente in via telematica tramite il Portale del reclutamento del Dipartimento della Funzione pubblica "inPA", entro le ore 23.59 del 24 giugno 2024.

I due bandi arrivano più di trenta anni dopo le ultime procedure di reclutamento per concorso, a tempo indeterminato, intraprese dal Comune di Catania per il personale del comparto "Funzioni locali".

La previsione delle 108 assunzioni complessive, è contenuta da un piano triennale per i fabbisogni del Pesonale per l'anno 2024 approvato dalla giunta Comunale lo scorso 24 aprile I bandi di assunzione con tutti gli approfondimenti, i requisiti per la partecipazione e le modalità di svolgimento, sono visionabili sul sito internet del Comune di Catania alla voce Avvisi: https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/news-2024/defa ult.aspx?news=92112