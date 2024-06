Tardino (Lega): "Bene i voucher fieno agli allevatori, adesso si cambi rotta in Europa"

"Registriamo soddisfazione per la decisione della Regione siciliana e del Presidente Schifani di fornire dei voucher agli agricoltori per l'acquisto del fieno. Un problema, quello del costo del fieno, su cui mi ero personalmente spesa, sposando la giusta causa dei nostri allevatori. L’attenzione istituzionale ha dato i suoi frutti". Così Annalisa Tardino, europarlamentare e capolista della Lega nella circoscrizione insulare.

"I nostri agricoltori - continua Tardino - attraversano un periodo difficile, segnalato anche attraverso le proteste di questi ultimi mesi contro le riforme promosse da un'Europa che ha pensato soltanto ad inseguire l'ideologia green. La Lega ha più volte dimostrato il proprio sostegno agli agricoltori siciliani e sardi e la sua netta opposizione alle politiche europee dannose e punitive per il nostro tessuto economico. Oggi però arriva una buona notizia da Palermo, con l’annuncio delle misure regionali a supporto degli allevatori, in accoglimento delle proposte concrete della categoria".

Tardino conclude auspicando che "a breve si possano creare le condizioni per cambiare rotta in Europa e portare anche a Bruxelles il modello del fare per i cittadini".