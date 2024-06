Due ciclisti uccisi sulle strade del Ragusano in 15 giorni: basta stragi

Quasi una strage sulle strade del Ragusano. A farne le spese i ciclisti che, sempre di più, coltivano la passione per la bicicletta ma che mettono a rischio la loro vita a causa della inadeguatezza delle strade o per l'imprudenza di certi automobilisti. Oggi la vittima è Raffaele Mazza, di Mazzarrone, che insieme ad un settantenne di Comiso stava percorrendo la provinciale 51 Gela-Scoglitti. I due amici sono stati travolti da un furgone: Raffaele Mazza è stato catapultato sul guard rail prima di schiantarsi violentemente su un terrapieno sottostante. E' morto sul colpo. L'altro ciclista ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato in elisoccorso a Catania. Sul posto diversi mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica ed eventuali responsabilità. In segno di lutto a Mazzarrone è stata rinviata a data da destinarsi la festa del Sacro Cuore,

Due settimane fa era stato travolto e ucciso da un'auto, sulla statale 194, nel tratto Modica-Pozzallo, Pino La Guardia, 57 anni, ex dipendente del Comune di Scicli.