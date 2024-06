Acate, all'olio extravergine Redoro il premio "Bicchiere d'Argento 2024"

Non solo vino di ottima qualità ma anche olio sopraffino che una giovane azienda produce e fa conoscere fuori dai confini dell’Isola. Quello extravergine acatese di “Terre Corallo” si è aggiudicato il prestigioso “Bicchiere d’Argento 2024” per l’olio Redoro. “Un grande onore per tutta la comunità poter apprendere la notizia del prestigioso riconoscimento – dice il sindaco Gianfranco Fidone - . Un riconoscimento che celebra l’eccellenza acatese e la passione di Diego, Giulio e Angelo Corallo, imprenditori capaci e lungimiranti, che hanno scommesso sul nostro territorio. Il nome di Acate continua ad essere associato a produzioni di grande qualità che sono anche menzionate nelle guide di Gambero Rosso e Slow Food.

L'olio extravergine di oliva Redoro, ottenuto dall’oliva varietà Tonda Iblea, aveva ricevuto il prezioso riconoscimento D.O.P. Monti Iblei Valle dell'Irminio, in Sicilia sud orientale.

Si tratta di un olio dal colore verde acceso e dal profumo fresco, con note di pomodoro verde ed erba appena tagliata. Ottimo su carne e pesce alla griglia, zuppe e insalate, bruschette e da provare a crudo su minestre e ortaggi alla griglia.