Europee, Cateno De Luca torna a Siracusa, chiederà i voti per Edy Bandiera

Cateno De luca tiene alta l'asticella dell'empatia tra il suo mega Movimento, Libertà, ed il popolo siracusano. Anche perchè nella città di Archimede c'è da dare sostegno a Edy Bandiera, vice segretario regionale di Sud chiama Nord, vice sindaco di Siracusa e già assessore regionale all'Agricoltura, in corsa alle Europee dell'8 e 9 giugno, Il legame tra il leader e Bandiera è forte, anche per il grande lavoro fatto dal vice sindaco di Siracusa che ha dato slancio in provincia di Sud chiama Nord cercando di radicare nel territorio la 'creatura' di De Luca. Così il leader offrirà il suo contributo politico 24 ore prima del silenzio elettorale, tornando per l'ennesima volta a Siracusa. De Luca insieme a Bandiera si presenteranno domani, 5 giugno alle ore 19 in piazza Pancali (Largo XXV Luglio) a Ortigia, per chiedere il voto per la lista 'Libertà', un sibolo che raggruppa 19 liste in tutta Italia, sostenendo il candidato siracusano, Edy Bandiera.