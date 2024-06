'Passione, follia suicidio', avvocati a convegno al Maniace di Siracusa

Conto alla rovescia per il nuovo convegno nazionale di Cammino, dal titolo “Passione, follia suicidio”, che si terrà a Siracusa tra il 6 e l’8 giugno.

Saranno tre giornate intense di studio e confronto organizzate dall’Associazione Nazionale CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dalla sua Scuola Alta Formazione Specialistica Avvocati, SAFSA- CAMMINO.

Partendo dall’analisi delle trame delle rappresentazioni classiche in scena presso il Teatro Greco di Siracusa, ‘Fedro Ippolito portatore di corona ’ di Euripide e ‘Aiace’ di Sofocle, avvocati, magistrati, psicologi e sociologi si confronteranno nel corso delle tre sessioni su tematiche di attualità alla luce del dramma antico.

L’evento, che si terrà sostanzialmente presso la sala conferenze Ferruzza/Romano nel complesso di Castello Maniace, si avvale, tra gli altri, del patrocinio del Comune di Siracusa, del Consiglio Nazionale Forense, dell’Organismo Congressuale Forense, dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, dell’INDA e del Comitato per le Pari Opportunità di Siracusa. Media partner Gruppo 24 Ore. Inoltre, la giornata del 7 giugno è organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi KORE di Enna e dell’Associazione Amici dell’INDA.

L’apertura dei lavori sarà a cura dell’Avv. Donatella Nucera, presidente CAMMINO e dell’Avv. Maria Barbara Giardinieri, vicepresidente nazionale per le isole CAMMINO. Introduce alle giornate di studio e confronto l’Avv. Maria Giovanna Ruo, presidente SAFSA CAMMINO e membro del comitato scientifico e organizzativo CAMMINO con Maria Rita Ielasi e Maria Barbara Giardinieri.

Saranno, inoltre, presenti i vertici nazionali dell’Avvocatura: il Presidente del CNF, Avv. Francesco Greco; il consigliere del CNF, Avv. Francesco Favi, il segretario del CNF Avv. Giovanna Ollà e il segretario dell’Organismo Congressuale Forense l’Avv. Accursio Gallo.

(nella foto Donatella Nucera presidente di Cammino)