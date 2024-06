Tennis, Sinner nel tempio del Roland Garros incoronato numero uno del mondo

Jannik Sinner accede alle semifinali del Roland Garros per la prima volta in carriera. L'altoatesino, nuovo numero 1 al mondo dopo il forfait di Novak Djokovic che ha annunciato il ritiro dal torneo quando l'azzurro era in campo al 'Philippe Chatrier', ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov in tre set con il punteggio di 6-2 6-4, 7-6 (7-3). In semifinale incontrerà il vincente della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz in programma stasera.

In semifinale Sinner dovra' vedersela o con il greco Stefanos Tsitsipas, numero 9 del ranking e del seeding, finalista a Parigi nel 2021, o con lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 al mondo e terza testa di serie, semifinalista sulla terra francese un anno fa. "Questa sera mi rilassero' e magari guardero' la partita, ho un paio di gorni per prepararmi al meglio per la semifinale", ha detto ancora Sinner. E mentre lui, come ci ha abituato, rimane con i piedi per terra, a farlo volare in alto sono i numeri. Sinner, allievo di Riccardo Piatti prima e di Simone Vagnozzi e Darren Cahill ora, e' il 29esimo numero 1 della storia Atp, e il primo italiano. L'Italia diventa, cosi', la quindicesima nazionale a portare un numero uno nel ranking Atp. Un nuovo traguardo che ufficialmente arrivera' lunedi' 10 giugno con l'aggiornamento della classifica al termine del Roland Garros, dopo la conquista nel 2023, con la Nazionale, della seconda Coppa Davis della storia azzurra, e il successo agli Australian Open, anche questa prima volta per un italiano. Unico rappresentante del nostro Paese ad aver raggiunto la finale delle Atp Finals, lo scorso anno, Sinner conquista questo nuovo, e importantissimo primato, durante il torneo parigino. Un campo speciale: sara' questa l'ultima occasione per la graduatoria che generera' l'entry list del torneo olimpico. E l'appuntamento a cinque cerchi, tra pochi mesi, sara' proprio sui campi del Roland Garros.Sinner diventa numero 1 grazie a sei tornei vinti, tre semifinali, due quarti, e appena due sconfitte in finale nelle ultime 52 settimane. Lui, a soli 22 anni, preferisce, pero', restare concentrato. D'altronde chi gli ha ceduto il trono, Djokovic, si e' fermato a 428 settimane di regno. "Sono davvero triste nell'annunciare che dovro' ritirarmi dal Roland Garros. Ho giocato con il cuore e ho dato il massimo nella partita di ieri e sfortunatamente, a causa di una rottura del menisco mediale del ginocchio destro, io e la mia squadra abbiamo dovuto prendere una decisione difficile dopo un'attenta valutazione e consultazione", ha scritto il campione serbo sui social.