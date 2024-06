Truffa ecobonus, sequestrati 1,7 milioni a Barcellona Pozzo di Gotto

Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno sequestrato beni per 1,7 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta, coordinata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, sulla presunta indebita percezione di bonus edilizi.

Il provvedimento, emesso dal gip, è stato eseguito nei confronti di quattro persone fisiche e di un istituto di credito.

Dalle indagini, secondo la ricostruzione della Procura, sarebbe emerso "un sistema fraudolento ideato per lucrare sui benefici fiscali". Gli accertamenti sono snati dall'approfondimento di alcune anomale movimentazioni di denaro, consistenti in giroconti bancari disposti dagli indagati a favore di conti correnti esteri loro riconducibili, adducendo quale causale dell'operazione "accredito per cessione crediti d'imposta".

Finanzieri della compagnia della Guardia di finanza di Milazzo avrebbero riscontrato come gli ingenti flussi finanziari, ammontanti a oltre 800.000 euro, provenissero da un istituto di credito che aveva monetizzato ad alcuni contribuenti i crediti delle agevolazioni fiscali riconducibili ai cosiddetti 'ecobonus - sismabonus - bonus facciate - bonus recupero patrimonio edilizio", ceduti tramite la piattaforma denominata "cessione crediti" dell'Agenzia delle entrate. Dalle indagini sarebbe emersa anche la presenza di "ingenti crediti, ottenuti dall'inserimento nei sistemi informatici di mendaci dichiarazioni, appositamente predisposte dagli indagati al solo scopo di ottenere i vantaggi fiscali messi a disposizione dallo Stato per la ristrutturazione del patrimonio edilizio". Le Fiamme gialle avrebbero accertato che i richiedenti non avevano "appaltato ad alcuna ditta i lavori di manutenzione né, tanto meno, ricevuto alcuna fattura corrispondente agli importi autocertificati nelle istanze", che "non c'era traccia di alcuna obbligatoria comunicazione di inizio lavori" e che "gli indagati non risultavano neanche proprietari degli immobili o conduttori, a qualunque titolo". "I fittizi crediti fiscali così artatamente creati - contesta la Procura - quindi, venivano ceduti dagli indagati a un istituto creditizio, per la successiva monetizzazione, arrivando persino a frazionare l'ammontare complessivo, attraverso più cessioni, con l'intento di eludere la normativa antiriciclaggio".