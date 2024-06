Tenta di disfarsi della marijuana, bloccato a Catania

Nel corso dei servizi serali di controllo del territorio, in via Capo Passero, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania hanno arrestato un catanese di 18 anni per detenzione di sostanza stupefacente.

Poco prima, alla vista dei poliziotti, il giovane si era dato repentinamente alla fuga per essere poi bloccato e sottoposto a controllo sotto i portici di uno stabile. Durante la fuga il 18enne ha tentato di disfarsi di una busta, prontamente recuperata dai poliziotti, contenente 45 grammi di marijuana, suddivisa in 38 dosi.

In sede di udienza di convalida, per il giovane è stato convalidato l’arresto con l’applicazione dell’obbligo di dimora e presentazione negli uffici di polizia giudiziaria.