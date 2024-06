Parcheggiatore abusivo sanzionato a Caltagirone

segue anche in provincia l’attività della Polizia di Stato volta a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, stavolta con l’essenziale collaborazione della cittadinanza.

Infatti, ancora una volta, l’utilizzo dell’app YouPol si è rivelato un prezioso strumento messo a disposizione dei cittadini per segnalare ogni possibile situazione di pericolo o di illegalità.

In particolare, una pattuglia del Commissariato di Caltagirone è intervenuta nei pressi del parcheggio antistante l’ingresso del Tribunale, dove un utente ha segnalato, mediante l’app YouPol, la presenza di un parcheggiatore abusivo.

Sul posto, i poliziotti hanno subito individuato la persona, identificata per un 19enne intento ad esercitare l’attività abusivamente.

Il giovane è stato sanzionato amministrativamente, mentre il presunto provento dell’attività illecita è stato sottoposto a sequestro.

L'app YouPol è uno strumento gratuito e disponibile per tutti, semplice e sicuro, che permette di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo. Nata per segnalare episodi di spaccio di droga e di bullismo, è stata poi implementata anche con la possibilità di segnalare in modo discreto episodi di violenza domestica e permette lo scambio in tempo reale di messaggi e di file multimediali.