Tributi a Floridia, il sindaco: compensiamo con chi non paga da 10 anni

"Nell’ultimo periodo abbiamo iniziato ad applicare l’istituto della compensazione dei crediti e dei debiti, per contrastare alcuni casi di evasione". Lo dice il sindaco di Floridia Marco Carianni che aggiunge:

"Ci sono società, a cui paghiamo fatture con importi anche di 20.000/30.000 euro, che non sono in regola con la spazzatura e l’acqua. Applicando la compensazione tratterremo l’importo dei tributi non versati dalle fatture che noi dovremo pagare loro. In alcuni casi, imprese e cooperative che hanno lavorato e gestito servizi per il Comune, dal quale hanno ricevuto puntualmente i pagamenti, risultano non essere in regola con i tributi da quasi dieci anni.

Adesso, con il nuovo regolamento, per lavorare con noi, dovranno prima regolarizzare la loro posizione", ha concluso Carianni.