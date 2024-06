Vela, nel mare di Sferracavallo da domani a sabato il Gran Prix Melges 32

La classe Melges 32 torna in azione e lo fa nuovamente in Sicilia, da domani, giovedi 6, a sabato 8 giugno sul campo di regata di Sferracavallo (Pa). Per la flotta si tratta di una ovvia "replica" dopo il successo della tappa di esordio della stagione 2024 nella regata perfettamente organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo che, per la prima volta nella lunga storia della classe, ha accolto con un calore unico tutti velisti Melges 32. I favori del pronostico per questo appuntamento agonistico non possono che essere tutti per il norvegese Pippa 2 di Lasse Petterson, vincitore (se pur di misura) della prima tappa stagionale; risultato che ha permesso a questo equipaggio di confermare il proprio ruolo di leader della classe e barca da battere con il numero 01 a prua in qualità di detentore del titolo Melges 32 League 2023. Il campo di regata di Sferracavallo lo scorso fine aprile ha regalato condizioni spettacolari e diverse ogni giorno e, se le premesse in questo lungo fine settimana saranno le medesime, ci si attende ancora grande spettacolo e una sfida senza esclusione di colpi per la vetta della classifica a cui di fatto tutti i team possono ambire, compresi gli equipaggi corinthian come già dimostrato con qualche sorpresa in passato.