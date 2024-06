Europee, Floridia progressista punta su Antonio Nicita ed Elly Schlain

E' stato un dirigente del vecchio Pci, segretario della Camera del lavoro, segretario provinciale dei metalmeccanici e chimici e consigliere provinciale. E' Turi Catinella, 74 anni. Si è presentato in orario ieri sera per l'appuntamento dei progressisti di Floridia in vista delle Europee.

"Sono qui per ascoltare Antonio Nicita, candidato alle Europee e sostenerlo. Conoscevo suo papà , l'onorevole Santino. Era un democristiano che la gente amava per la sua concretezza. Santi Nicita riusciva a confrontarsi anche con i suoi avversati, Brancati, Lo Curzio e Foti. Alla fine attorno a un tavolo, riusciva a fare sintesi senza scontentare nessuno. E' stato un buon presidente della Regione ed un ottimo assessore regionale. Se Antonio ha gli stessi geni del padre, è un politico affidabile, che farà carriera".

La presenza di Antonio Nicita nel Salone parrocchiale di San Francesco, riesce a siglare una pax tra le varie anime Dem del posto. Erano presenti il parlamentare all'Ars, Tiziano Spada, il sindaco di Floridia, Marco Carianni, consiglieri di maggioranza e di opposizione, il presidente del Consiglio comunale ed il padre nobile della politica floridiana, Egidio Ortisi, prof di Nicita al liceo 'Gargallo'. L'ex deputato non usa mezzi termini nell'indicare il suo allievo quale unico candidato della lista del Pd da votare. Qualcuno gli ricorda che c'è pure la segretaria Elly Schlain. Pure lo stesso ex sindaco Orazio Scalorino è sulla stessa sintonia e che "il loro gruppo sosterrà Schlein e Nicita e basta". L'attuale primo cittadino, dice che loro per l'elezione al Senato hanno appoggiato Nicita alla luce del sole e continueranno a farlo. Nessun altro nome viene pronunciato a San Francesco, ma sotto sotto qualche Dem distribuisce fac - simili con una terna. Il nome di Nicita, però, è sempre presente.