Asp Palermo e polizia: visite gratuite in piazza Kalsa

La prevenzione itinerante nei quartieri della città ha fatto tappa in Piazza Kalsa dove è stata organizzata una giornata dedicata agli screening. L'iniziativa è stata realizzata dall'Asp di Palermo e dalla Polizia di Stato che proseguono nell'impegno di "portare" la sanità nei luoghi di aggregazione.

All'interno del villaggio della salute e nei locali messi a disposizione dal Parroco della Chiesta Santa Teresa sono stati in tanti a sfruttare l'opportunità di aderire ai programmi di screening. Per due cittadini che si sono sottoposti ai controlli della prevenzione cardiovascolare ci sarà la necessità di un approfondimento diagnostico, già, programmato e pianificato all'Ospedale Ingrassia di Palermo.

In 6 ore di lavoro sono state complessivamente 238 le prestazioni sanitarie a favore degli abitanti del quartiere, tra cui 24 ecografie all'addome (servizio curato dai medici della Polizia di Stato), 98 della prevenzione cardiovascolare, 34 degli screening oncologici (mammografie, Pap Test e HPV Test e distribuzione del Sof Test) e 21 degli screening pediatrici (visivo e logopedico).

L'area dedicata alla prevenzione del randagismo ha lavorato a pieno ritmo impiantando (gratuitamente) 40 microchip (37 cani e 3 gatti).