Potenza, peculato in gestione di un'agenzia funebre: 3 arresti

Tre persone sono state arrestate questa mattina dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza sulla gestione di una societa' cooperativa che esercitava l'attivita' di agenzia di onoranze funebri denominata "Padre Pio societa' cooperativa", gia' sottoposta a sequestro e ora in stato di confisca definitiva. Arrestati un uomo e una donna, padre e figlia, e un avvocato, che ha svolto la funzione di amministratore giudiziario dell'azienda. L'accusa e' di peculato. Oltre agli arresti, si e' proceduto alla confisca diretta di un somma pari a oltre 79 mila euro nei confronti di uno degli arrestati, condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso. I fatti contestati si riferiscono al periodo 2019-2022 mentre l'anno scorso la societa' e' stata confiscata e iscritta all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita', con nomina di un nuovo amministratore.