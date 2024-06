Ragusa, al Centro Studi Rossitto serata culturale per ricordare di Giacomo Matteotti

È trascorso un secolo dall’ultimo discorso in cui il deputato Giacomo Matteotti denuncia in Aula le violenze del fascismo. Giugno 1924 la sua tragica scomparsa, “deputato del Polesine”, uomo politico e convinto antifascista. I cento anni da tali accadimenti sono celebrati con un’iniziativa, che si terrà martedì 11 giugno, alle ore 17.30, presso l’Auditorium del Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), dal titolo “1924-2024 a cento anni dall’assassinio di Giacomo Matteotti. L’attualità dell’impegno antifascista”.

Il programma della serata è articolato nel seguente modo: saluti dell’on. Giorgio Chessari (presidente del Centro Studi F. Rossitto), del sen. Gianni Battaglia (presidente dell'ANPI provinciale di Ragusa), Peppe Scifo (segretario della CGIL provinciale di Ragusa), Giovanni Di Rosa (presidente della Scuola di formazione politica e culturale “Virgilio Failla” di Modica).

A seguire gli interventi di: Salvatore Bottari (docente di Storia Moderna all'Università di Messina), sen. Gianfranco Pagliarulo (presidente ANPI nazionale).

L'evento storico-culturale è reso possibile grazie alla collaborazione del Centro studi Rossitto con l'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) sede provinciale di Ragusa, la CGIL provinciale di Ragusa, la Scuola di formazione politica e culturale “Virgilio Failla” di Modica, Comune di Ragusa.

----------------------------------------------

Giacomo Matteotti, nato a Fratta Polesine (Rovigo) nel 1885, ucciso da sicari fascisti a Roma nel giugno del 1924. Possidente terriero illuminista, avvocato, sindaco di Villamarzana, consigliere provinciale di Rovigo. Esponente di spicco del Partito socialista, eletto nel 1919 alla Camera dei deputati. Nel 1922 promuove la costituzione del Partito socialista unitario divenendone segretario nazionale. Intransigente antifascista, difensore dei braccianti agricoli poveri, più volte minacciato e aggredito da gruppi fascisti, ostacolato nella professione forense e nell'attività parlamentare. Affermatosi il fascismo, nel 1924 alla Camera dei deputati pronuncia una documentata requisitoria (acquisita agli atti del Parlamento) sulle violenze fasciste contro i candidati socialisti, comunisti, repubblicani, liberali progressisti. Sul giornale Il popolo d'Italia Mussolini scrive immediatamente che è necessario "dare una lezione al deputato del Polesine". L'invito è prontamente accolto e il 10 giugno 1924, a Roma, un quintetto fascista aggredisce e rapisce Matteotti in Lungotevere Arnaldo da Brescia. Caricato a forza su una macchina, il parlamentare socialista viene ucciso a coltellate dopo ripetute percosse. Le spoglie verranno trovate, occultate in un boschetto di Riano Flaminio, solo il 15 agosto. Riconosciuti e processati a Chieti due anni dopo, i fascisti omicidi confessi - difesi dal braccio destro di Mussolini, Roberto Farinacci - ebbero miti condanne, uscendo poco dopo di prigione.