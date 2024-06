Europee, Edy Bandiera ai suoi concittadini: "Sono l'unico siracusano, votatemi"

Il Tempio di Apollo parla di Libertà. Siracusa per una sera è di Edy Bandiera e di Cateno De Luca. E' stato un comizio, appassionato quello del vice sindaco di Siracusa e quello del primo cittadino di Taormina, entrambi sotto il vessillo di Sud chiama Nord. Bandiera non fa sconti ai suoi avversari politici e dice ad alta voce che "Siracusa è senza deputati", sostenendo nella sostanza che quelli che ci sono non si interessano del capoluogo. Pensano al loro orticello ed i finanziamenti li fanno arrivare nei loro paesi. "Se non fosse stato per Cateno De Luca non avremmo mai ottenuto i 350 mila euro per sistemare lo stadio". Bandiera dice di essere l'unico siracusano residente nel capoluogo ad essere candidato alle elezioni Europee. "Guardatevi dai truffatori del voto, ogni qualvolta ci sono elezioni ripetono lo stesso ritornello fatto di tanti ... Faremo, Faremo. "Io prosegue Bandiera le cose le ho fatte da assessore regionale all'Agricoltura. Sono state finanziate 2000 aziende giovanili, ci sono stati oltre 5000 controlli della filiera agroalimentare con trentamila analisi, senza favorire gli amici degli amici, ma facendo lavorare i laboratori regionali. Poi interventi a favore della pesca. L'elenco è stato lunghissimo. Poi l'appello ai siracusani di votare un siracusano". Prima dell'arrivo di De Luca, un saluto alla piazza è stato dato da Piera Aiello, candidata anche lei alle Europee.

Cateno De Luca parla da solo sul palco di piazza Pancali con un videomaker che gli piazza l'Ipad a due dita dalla bocca. Ringrazia Bandiera che ritiene vittima di un sistema istituzionale mafioso. Il leader di Libertà sbeffeggia pure Meloni. "Ha detto ai suoi colonnelli che bisogna votare Giorgia, perchè vuole battere il record che fu di Berlusconi. "Ci oscurano - dice il leader - perchè ci temono ed anche i sondaggi che fanno circolare, sono farlocchi". De Luca potrebbe essere la sorpresa dell'Europee. Il suo popolo inizia ad accarezzare l'idea di superare la soglia di sbarramento.